Моуринью возглавит "Манчестер Юнайтед" - BBC

Моуринью с декабря прошлого года был безработным - после своегоувольнения из "Челси".

После того как "МЮ" не сумел пройти квалификационный тур Лиги чемпионов под руководством Луи ван Гала, в иерархии стадиона "Олд Траффорд", где базируется "Манчестер Юнайтед", по всей видимости, решили, что настало время для перемен, передает Русская служба BBC.

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Клуб планирует объявить о его назначении в начале следующей недели, после того как ван Галу объявят о том, что его руководство командой подошло к концу.

53-летний португалец был вынужден покинуть свой пост в "Челси" после девяти поражений в 16 матчах чемпионата Англии и скандальной потери его командой спортивной формы.

Слухи о том, что Моуринью ведет переговоры о переходе а "Манчестер Юнайтед", появились еще в январе, однако в клубе не подтверждали эту информацию.

Британские СМИ также сообщали о том, что Моуринью поступали предложения от клубов "Пари Сен-Жермен" и "Интер", который португалец привел к победам в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.