Экс-игрок "Шахтера" Коста принес "Баварии" победу в Кубке Германии

В Берлине завершился финальный матч Кубка Германии по футболу, в котором мюнхенская "Бавария" обыграла "Боруссию" из Дортмунда в серии пенальти.

Игра завершилась со счетом 4:3.

Основное и дополнительное время этого матча прошло в напряженной и равной борьбе, но незрелищно. Команды так и не сумели забить хотя бы один гол.

А в серии пенальти на одну ошибку больше сделали игроки дортмундской команды. У "Боруссии" свои 11-метровые удары не реализовали Свен Бендер и Сократис Папастатопулос, в то время, как у "Баварии" едиснтвенную ошибку в серии допустил Джошуа Киммих. Решающим же в этом матче стал удар с пенальти экс-игрока "Шахтера", а ныне полузащитника "Баварии" Дугласа Косты - 4:3.

Таким образом, "Бавария" в 18-й раз в истории выиграла Кубок Германии (во второй раз при Хосепе Гвардиоле).

Этот матч стал последним для испанского специалиста в роли наставника "Баварии". Вместе с командой он выиграл за 3 года все три чемпионата Германии и 2 Кубка страны (предыдущий - в сезоне 2013/14). Однако, в Лиге чемпионов УЕФА он трижды с командой выбывал из борьбы на стадии 1/2 финала турнира. Со следующего сеона Гвардиола будет тренировать английский "Манчестер Сити".