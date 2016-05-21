В Лондоне завершился финальный матч Кубка Англии по футболу сезона 2015/16, в котором "Манчестер Юнайтед" встречался с "Кристал Пэллас" и выиграл со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в дополнительное время.

На протяжении большей части матча, на поле шла приблизительно равная игра. А на 78-й минуте счет неожиданно открыл "Пэлас". Гол забил Джейсон Панчеон. Игрок "МЮ" Феллаини выбил мяч после навеса с углового, но потом мяч вернули в штрафную, как раз на подающего Панчеона, который принял мяч и мощно пробил верхом с острого угла - 1:0.

Тем не менее, спустя четыре минуты "Юнайтед" сумели сравнять счет. На 82-й минуте гол забил забил Хуан Мата. Его партнер по команде Уэйн Руни протащил мяч из центра на правый фланг, дошел до лицевой линии и навесил. Феллаини грудью сбросил, а Мата пробил заслон из защитника и вратаря - 1:1.

Судьба матча решалась в дополнительное время, когда на 21-й минуте (уже в четвертом тайме), точным ударом отличился Йессе Лингард. Проход по правому флангу игроков МЮ завершился прострелом, после которого мяч отскочил к Лингарду, и тот пробил под перекладину - 2:1.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок Англии в 12-й раз. Это первый титул команды за 3 года. В 2013-м МЮ выиграл Премьер-лигу и Суперкубок страны.