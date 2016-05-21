Луческу: "До сегодняшнего дня я не вел никаких переговоров"

Уже бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился своими эмоциями от победного матча в финале Кубка Украины и рассказал подробности своего ухода из клуба.

"Что касается игры, то мы заслужили победу. У нас больше опыта, мы превосходили соперника в техническом мастерстве. Заря – агрессивная, амбициозная, быстрая команда. Не зря они попали в финал. Та игра, которую они показывают – достойна финала. Это одна из команд в Украине, которая показывает зрелищный футбол. Наверное, второй после Шахтера. Некоторые молодые игроки Зари могут стать будущим Шахтера", - отметилд тренер.

"Впереди у игроков короткий отдых, особенно у тех, кто будет выступать за сборные. Я всем пожелал успехов, ведь они представляют Шахтер. Шахтер – команда-победитель, хотелось бы, чтобы они передали этот настрой в свои сборные", - добавил Луческу.

"Да, это была моя последняя игра. Договаривались, что буду корректен с Шахтером до конца, до последней игры и не буду вести никаких переговоров. Я не хотел рисковать выступлениями команды. С завтрашнего дня я свободный тренер, который будет искать новый клуб. Еще раз, до сегодняшнего дня никаких переговоров я не вел, никаких подписей ни с одним из клубов не ставил. С завтрашнего клуба буду уже что-то думать. Шахтер же сразу приступит к поиску нового тренера", - отметил Луческу.

"Хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом все эти годы. Очень много людей работало рядом со мной, их вклад был существенный: это и люди, которые работают на футбольных полях, все работники клуба. Они делали все возможное, чтобы наш клуб был на высоте. Хочу сказать спасибо и болельщикам. Я представляю как они страдают, что они не с нами. Там, где они находятся, они радуются за нас", — резюмировал Мирча Луческу.

Как сообщал УНИАН, финал Кубка Украины завершился победой "Шахтера" над "Зарей" со счетом 2:0. Матч стал для Луческу последним в Шахтере".