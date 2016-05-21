Капитан "Шахтера" Срна: "Теперь нужно учиться жить без Луческу"
Капитан горняков поблагодарил наставника за 12 лет работы.
Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна поделился своими эмоциями после завоевания командой Кубка Украины.
"Считаю, Шахтер заслуженно победил. Преимущество было на нашей стороне. Перед игрой я говорил, чо фаворита нет и шансы 50 на 50. Мы знали, насколько опасна Заря, у них хорошая тактика, и сегодня у нас были некоторые проблемы в первом тайме, но Шахтер держал все в своих руках. У нас сначала были моменты, но к сожалению не забили, а потом удалось поразить ворота, а после второго гола стало легче. Хотел бы поздравить свою команду, ведь этот трофей очень важен для нас в такой ситуации. Также поздравляю Зарю. Эта команда заслуженно попала в финал, но Шахтер оказался сильнее", — поведал Срна после матча.
"Прощание с мистером? Это очень тяжелый момент для всех нас. 12 лет провести с Луческу, завоевать столько трофеев, показать хорошую игру…Могу с уверенностью сказать, что Луческу – легенда Шахтера. Вряд ли кто-то сможет побить его рекорд — 12 лет, 24 трофея. Это человек, который поднял Шахтер на такой уровень. Большое-большое спасибо ему, как человеку и тренеру, но мы должны двигаться дальше. Эта футбольная жизнь. Нужно учиться жить без Луческу. Никто из нас не вечен. Рад, что Шахтер сегодня выиграл трофей, ведь эта игра была последняя для тренера", - отметил капитан.
"Такова жизнь. Ничего нельзя изменить. Все хотели, чтобы это случилось на Донбасс Арене, к сожалению, не вышло. Но я уверен, что во время нашей первой игры на Донбасс Арене Луческу обязательно будет на трибунах, будет вместе с нами. Это настоящая легенда Шахтера и Украины. Он столько сделал для этой страны, столько воспитал молодых футболистов. Он нас научил футболу и жизни, научил уважать и любить футбол", — резюмировал защитник горняков.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Шахтер" выиграл в финале Кубка Украины у "Зори" со счетом 2:0. Сразу после матча было объявлено о том, что Луческу покидает "Шахтер".