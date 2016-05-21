Капитан "Шахтера" Срна: "Теперь нужно учиться жить без Луческу"

Капитан донецкого Шахтера Дарио Срна поделился своими эмоциями после завоевания командой Кубка Украины.

"Считаю, Шахтер заслуженно победил. Преимущество было на нашей стороне. Перед игрой я говорил, чо фаворита нет и шансы 50 на 50. Мы знали, насколько опасна Заря, у них хорошая тактика, и сегодня у нас были некоторые проблемы в первом тайме, но Шахтер держал все в своих руках. У нас сначала были моменты, но к сожалению не забили, а потом удалось поразить ворота, а после второго гола стало легче. Хотел бы поздравить свою команду, ведь этот трофей очень важен для нас в такой ситуации. Также поздравляю Зарю. Эта команда заслуженно попала в финал, но Шахтер оказался сильнее", — поведал Срна после матча.

"Прощание с мистером? Это очень тяжелый момент для всех нас. 12 лет провести с Луческу, завоевать столько трофеев, показать хорошую игру…Могу с уверенностью сказать, что Луческу – легенда Шахтера. Вряд ли кто-то сможет побить его рекорд — 12 лет, 24 трофея. Это человек, который поднял Шахтер на такой уровень. Большое-большое спасибо ему, как человеку и тренеру, но мы должны двигаться дальше. Эта футбольная жизнь. Нужно учиться жить без Луческу. Никто из нас не вечен. Рад, что Шахтер сегодня выиграл трофей, ведь эта игра была последняя для тренера", - отметил капитан.

"Такова жизнь. Ничего нельзя изменить. Все хотели, чтобы это случилось на Донбасс Арене, к сожалению, не вышло. Но я уверен, что во время нашей первой игры на Донбасс Арене Луческу обязательно будет на трибунах, будет вместе с нами. Это настоящая легенда Шахтера и Украины. Он столько сделал для этой страны, столько воспитал молодых футболистов. Он нас научил футболу и жизни, научил уважать и любить футбол", — резюмировал защитник горняков.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня "Шахтер" выиграл в финале Кубка Украины у "Зори" со счетом 2:0. Сразу после матча было объявлено о том, что Луческу покидает "Шахтер".