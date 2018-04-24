Мистерия "Шахтера": 12 лет Луческу во главе гранда украинского футбола

Мирча Луческу изначально пришел в амбициозный клуб, который в начале 2000-х годов всерьез составил конкуренцию киевскому «Динамо». Тем не менее, опыта побед и игры на равных с грандом украинского футбола дончанам явно не хватало. И недаром президент клуба Ринат Ахметов видел у руля горняков только одного специалиста – Луческу.

«Кандидатов больше не было. Я давно хотел, чтобы Мирча Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера», - недвусмысленно заметил босс клуба на пресс-конференции 12-летней давности в Донецке. Как показали годы, выбор президента ФК «Шахтер» был абсолютно правильным.

За 12 лет Луческу у руля команды завоевал 22 титула, а именно - обладатель Кубка УЕФА (1) – 2009; чемпион Украины (8) – 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; обладатель Кубка Украины (6) – 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; обладатель Суперкубка Украины (7) – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять (!) раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, Мистер добыл индивидуальные титулы, такие как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины (8) - 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена «За заслуги».

Тренер шесть (!) раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.

Между тем, в 2008-м году, перед началом своего стремительного взлета, Мистер был на грани отставки, которую требовали, прежде всего, самые преданные болельщики «Шахтера». Но, Ринат Ахметов продолжал верить в тренера, а тот спустя всего лишь год отблагодарил его главным трофеем в истории донецкого клуба – Кубком УЕФА.

2004

Первый трофей Луческу - Кубок Украины – был завоеван в «тандеме» с Виктором Прокопенко. Назначенный 18 мая главным тренером Мистер должен был получить некоторое время на адаптацию и вместе с наставником на скамейке запасных сидел экс-главный тренер команды.

В дуэте они и привели «Шахтер» к титулу, обыграв в решающем матче 30 мая на НСК «Олимпийский» днепропетровский «Днепр». Игра завершилась со счетом 2:0, а голы забивали Алексей Белик (в самом начале игры, на 1-й минуте) и Анатолий Тимощук, отличившийся в самом конце, на 88-й минуте.

2005

Спустя год, весной 2005-го, «Шахтер» впервые при Луческу (и во второй раз в истории) стал чемпионом Украины. «Шахтер» по ходу сезона дважды обыграл «Динамо» (3:2 дома и 2:0 в гостях) и лучше выглядел в играх с остальными 14-ю соперниками. Горняки набрали в итоговой турнирной таблице 80 очков, опередив на 7 баллов основного соперника.

И на.. 31 балл – бронзового призера – донецкий «Металлург». Настоль велика тогда была пропасть между дуэтом грандов и всеми остальными.

2006

Один из самых ярких поступков Мирчи в его карьере в «Шахтере» стало швыряние на поле после матча «Шахтер» - «Динамо» 6 ноября 2006 года шапки со словами "Браво, федерация!". Это произошло после безобразного судейства в принципиальной игре. Наставник "горняков" был также эмоционален и на послематчевой пресс-конференции…

Спустя годы, в интервью официальному клубному журналу «Шахтера», Мистер отмечал: "Нет, шапка была преднамеренная! Мне нужно было сделать акцент на ситуации. Я думал об этой шапке, когда бросал ее… И вышел на поле тоже специально: надо было переключить внимание на себя, чтобы наказали меня, а игроков оставили в покое. В то же время надо было обратить внимание футболистов на то, что я жертвую собой, чтобы их не трогали. Они должны были сделать выводы из этого. Есть такие моменты".

2006 (2)

В этом же году Мистер впервые стал лучшим тренером Украины. В опросе он опередил отечественных специалистов Семена Альтмана и Анатолия Демьяненко.

2007

В 2007-м «Шахтер» потерпел одно из самых обидных поражений во времена «правления» Луческу. Два матча против испанской «Севильи» в Кубке УЕФА завершились вничью с одинаковым счетом 2:2. Причем, в ответном матче, последний гол в ворота горняков забил… вратарь соперника Палоп.

Его точный удар позволил перевести игры в дополнительное время, где испанцы забили еще один гол и вышли в следующий раунд еврокубка. Впоследствии они и завоевали трофей. Дежавю состоялось спустя 9 лет, когда в полуфинале Лиги Европы 2015/16 вновь сошлись «Севилья» и «Шахтер» и первый матч во Львове завершился вничью – 2:2. Правда, в Севилье хозяева поля были сильнее – 3:1.

2008

Череда невнятных выступлений и отсутствие громких побед привели к логичному исходу- угрозе отставки Мистера.

В конце сентября 2008-го года, за 15 минут до конца игры с донецким "Металлургом" при счете 1:0 в пользу "Шахтера" на фан-секторе "горняков" был развернут баннер на румынском языке с молдавским диалектом. На него обратили внимание румынские СМИ, озаглавив свой материал: "Фаны говорят "Ил Луче": "Уходи, или твой дом сгорит". На самом деле баннер носил не столь воинствующе-угрожающий характер, скорее, предупреждающий: "Мирча, в Италии твой дом бы уже сгорел. Не пользуйся гостеприимством украинцев".

Впрочем, проявленная твердость президента куба Ахметова в отстаивании интересов тренерского штаба и желание самого Луческу продолжать работу в «Шахтере» перевесили в этой ситуации.

2009

То, что руководитель «Шахтера» оказался прав на 100 процентов, подтвердилось спустя всего восемь месяцев, в конце того же сезона. 20 мая 2009 года донецкий «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА.

Команда впервые в своей истории завоевала еврокубок, сломив сопротивление немецкого «Вердера» из Бремена только в дополнительное время. 90 минут игры завершились со счетом 1:1, а решающим стал удар Жадсона на 97-й минуте – 2:1 в пользу «Шахтера».

2009 (2)

Эта победа едва не стоила жизни (в прямом смысле слова) тренеру горняков. Мистер перенес инфаркт на ногах, а уже летом лег в больницу на стационарное лечение. В больнице же его навестил Министр по делам молодежи и спорта Украины Юрий Павленко. Появился он там не с пустыми руками. Помимо букета цветов и традиционного для посещения выздоравливающих гостинца – фруктов, министр привез удостоверение и нагрудный знак «Заслуженного тренера Украины» по футболу.

2009 (3)

Еще одним знаковым событием для Мистера в чрезвычайно насыщенном 2009-м стало предложение возглавить национальную сборную Украины.

Впрочем, от этой миссии Луческу отказался: "Считаю, что у национальной сборной должен быть нейтральный тренер. Не хотелось бы находиться в споре со сторонниками "Шахтера" или "Динамо"... Но если нужна будет моя помощь в тех или иных вопросах, я сделаю все возможное и отдам все свои знания, чтобы помочь успешному выступлению сборной Украины на международной арене", - заявил тогда тренер.

2009 (4)

Еще одно обиднейшее во времена Луческу поражение «Шахтер» потерпел спустя всего три месяца после триумфа в Кубке УЕФА. В августе, в квалификации к Лиге чемпионов, горняки играли с румынской «Тимишоарой» и сыграли вничью в Донецке (2:2). Не сумел «Шахтер» обыграть соперника и в ответной игре в гостях – 0:0. За счет двух голов, забитых на поле соперника, в следующий круг соревнований вышел румынский клуб.

2010

Некоторое время специалисты и болельщики футбола надеялись на то, что выиграв последний в истории Кубок УЕФА, «Шахтер» выиграет и Лигу Европы. Но, горняки бесславно выступили в еврокубках. К положительным моментам года можно отнести возвращение чемпионства в Донецк, после перерыва в 2009-м. Эта была четвертая победа Мистера и пятая для клуба в истории чемпионатов Украины.

С этого момента, кстати, и начался отсчет той самой серии из пяти побед подряд. До 2014-го включительно горняки никому титул чемпиона не отдавали.

2011

Самым успешным выступлением горняков в главном еврокубке – Лиге чемпионов – до сих пор является сезон 2010/11, когда команда сумела дойти до четвертьфинала.

Как чемпион страны «Шахтер» не участвовал в квалификации, а в групповом турнире уверенно выиграл пять матчей из шести в квартете с английским «Арсеналом», португальской «Брагой» и сербским «Партизаном». Единственное поражение команда потерпела в Лондоне, что не помешало ей занять 1-е место в группе, и получить преимущество своего поля в плей-офф.

Более того, в 1/8 финала горняки дважды обыграли грозную итальянскую «Рому» - в Риме 3:2 и в Донецке – 3:0.

И только в ¼ финала команда была остановлена «Барселоной» Хосепа Гвардиолы. В Барселоне горняки были разгромлены со счетом 1:5, а в Донецке проиграли с минимальным счетом 0:1.

2012

6 января 2012 года примерно в 13:30 Мирча Луческу стал участником ДТП в Бухаресте и был доставлен в больницу с травмой грудной клетки. В больнице провёл более двух недель. При выписке врачи предписали тренеру покой, отдых и запретили переживания.

После возвращения к работе Луческу опроверг информацию о титановых пластинах, якобы установленных на рёбра: «Да нет там никаких титановых пластин! Откуда они взялись? Кто-то написал глупость, и её подхватили. Чтобы зафиксировать сломанные ребра, врачи использовали специальный материал, созданный в Чехии. Его можно убрать через определенное время, а можно не трогать. Я уже привык, никаких неудобств не испытываю и меньше всего думаю о своих ребрах. Сейчас главное — подготовить команду и выиграть чемпионат Украины. Голова занята только этим».

В отношении Мирчи Луческу прокуратура Румынии возбудила уголовное дело. Ему инкриминируется «создание условий для массовой аварии и нанесение ущерба здоровью третьим лицам». Однако позже представитель полиции Бухареста опроверг появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о том, что в отношении Мирчи Луческу возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений по неосторожности.

Эта история никак не сказалась на итогах работы Луческу, который в третий раз подряд привел команду к титулу чемпиона Украины.

2012 (2)

Еще одно примечательное событие года - уход Мистера с пресс-конференции в Луцке. Тренер «Шахтера» не смог высказаться на пресс- конференции после неоднозначной победы своих подопечных в матче полуфинала Кубка Украины против «Волыни». Тренер луцкой команды Анатолий Демьяненко тогда посетовал, что горняки забили три гола из положения «вне игры».

В итоге, по версии пресс-службы ФК «Шахтер», «собравшиеся на послематчевой пресс-конференции журналисты слишком бурно выражали свои эмоции и чувства, напомнив скорее болельщиков, нежели представителей СМИ, что задело Мирчу Луческу». Мистер просто встал, развернулся и ушел…

2013

Скандал после ситуации с отказом пожать руку коллеге Севидову стоил Луческу 5 000 грн. штрафа, которые ему присудил контрольно-дисциплинарный орган.

Луческу признал превосходство «Карпат» и Юрия Севидова в конкретном матче, но с существенными оговорками. "Мне нечего сказать. Карпаты победили – молодцы, использовали наши ошибки. Мы забили сами себе, а не Карпаты. Не хочется комментировать матч, в котором команда соперника вообще не играет. Их вратарь стоит и подолгу вводит мяч. Тренеры бегают за мальчишками и просят их подавать мячи. Такого не происходит нигде в мире. Это ненормально. Конечно, Карпаты сыграли хорошо, показали свой характер, но должно быть уважение друг к другу и к игре. Они делали на поле все что хотели: и симулировали, и совершали фолы… Поэтому мне больше комментировать нечего», - отметил Луческу на послематчевой пресс-конференции.

2013 (2)

Главным же событием для команды на международной арене стал выход «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов. Горняки сумели занять 2-е место в итоговой турнирной таблице сложнейшей Группы, в соперничестве с итальянским «Ювентусом», английским «Челси» и датским «Норшелланном». Собственно, действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» горняки и обогнали в турнирной таблице (датский клуб в этой компании явно не в счет). Горняки набрали одинаковое с англичанами количество очков - по 10, но обыграли их за счет личных встреч. Матч в Донецке завершился со счетом 2:1 в пользу горняков, а игра в Лондоне – 3:2 в пользу «Челси». Футболисты украинского клуба забили на один гол больше в гостях.

Правда, уже на первом этапе плей-офф – в 1/8 финала – команда проиграла двухматчевое противостояние немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Сыграв вничью в Донецке (2:2), дончане были разгромлены соперником в Дортмунде (0:3).

2014

В год своего юбилея - 10 лет работы в «Шахтере» - Мистер провел 500-й матч во главе «Шахтера». 5 декабря «горняки» провели игру чемпионата страны с «Говерлой», которая получила в реестре матчей «Шахтера» с Мирчей Луческу красивый номер 500. В этой же встрече была одержана 350-я победа «оранжево-черных» под руководством Мистера во всех официальных турнирах.

2015

Год без титула чемпиона Украины и те изменения, которые произошли в стране в последнее время, подвигли Мистера раскритиковать отечественный чемпионат.

«По большому счету, мы всю жизнь сейчас проводим в гостиницах и в самолетах. Одно дело — находиться дома, в своем городе, со своими болельщиками и базой. И другое — пытаться адаптироваться к сложившимся тяжелым условиям. Но меня больше всего возмутила позиция Федерации, которая не одобрила формулу чемпионата, о которой мы говорили. Проводить 26 матчей — это мини-чемпионат. В одном только поединке может решиться судьба турнира. Огромное значение имеет любая ошибка арбитра — как это и произошло в матче с «Динамо». Совсем другое дело — игра с плей-офф, где первые четыре команды встречались бы между собой по два раза. Всего за чемпионат получилось бы четыре поединка друг с другом. Могли быть ошибки в одном матче, но не в четырех подряд! Даже в таких сложных условиях, в которых мы находимся, было бы больше равновесия, и, наверное, это было бы более корректно! Побеждала бы команда, которая просто-напросто сильнее. Не будем забывать и о том, что наши соперники имеют значительное преимущество, проводя практически все матчи дома. И не играют вообще на полях команд из Донбасса. Полях, на которых они теряли очки! И в Луганске с «Зарей», и в Донецке с «Металлургом». Плюс неизвестно, как бы они еще играли с «Олимпиком». Сейчас же, по большому счету, эти очки у них уже в кармане. Нам сложно было уступить дома — за нашей спиной в большом количестве стояли болельщики.

Поэтому я неоднократно говорил, что нынешний чемпионат — анормальный. Будем надеяться, что он проходящий, а те, кто за него ответственен, должны хорошо задуматься, как будет проводиться следующий. Вместо того чтобы сделать шаг вперед, мы, к сожалению, делаем шаг назад. Вместо полных стадионов порой на матч приходит 500 человек. Я не раз говорил о том, как важно играть в группах, где команды примерно одинаковой силы. Первые четыре, вторые четыре... Команды приблизительно одного уровня. Была бы очень корректной и борьба за чемпионство, и борьба за сохранение прописки в элите. И все зависело бы только от уровня команд, а не от каких-то случайных моментов».

Впоследствии, слова Мирчи Луческу возымели свое действие. С сезона 2016/17 чемпионат Украины будет проходить совершенно в новом формате.

2016

В нынешнем сезоне «Шахтер» ожидала масштабная перестройка состава, которую команда и тренер пережили в два этапа – в летнее и зимнее межсезонье. При этом, весной 2016-го полностью поменялся тактический рисунок игры, «лицо» команды. Как показали результаты – команда блестяще справилась с задачей перестройки. Справилась, прежде всего, благодаря своему Тренеру.

Как результат – серебро чемпионата Украины сезона 2015/16, и выход в полуфинал еврокубка – Лиги Европы.

21 мая 2016 года Мистер объявил о своем уходе с поста главного тренера «Шахтера»…

Алексей Игнатенко, Кирилл Стадниченко