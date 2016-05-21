Луческу: "Хочу поблагодарить всех за эти 12 лет"

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу после матча с "Зарей" (2:0) подвел итоги своей работе в донецком клубе в эфире телеканала "Футбол 1".

"Все скептики должны были увидеть соревновательный момент в матче между "Шахтером" и "Зарей". За те 12 лет, что я в Украине у нас всегда были корректные отношения. Перед игрой некоторые негативные комментарии меня удивили", - отметил тренер.

"Обе команды показали хорошую игру, несмотря на то, что это была последняя игра в сезоне и многие уже были уставшими. Я видел, что игроки "Зари" хотели выиграть матч, они покидали поле со слезами на глазах. Думаю, что сегодня играли нынешний "Шахтер" и будущее "Шахтера", ведь в "Заре" играет много игроков "Шахтера", - добавил Мистер.

"Хочу поблагодарить всех, кто за эти 12 лет был рядом с командой, и наших болельщиков. Их и так было много, но за последние 12 лет из стало еще больше, особенно благодаря нашим победам на международной арене. Хочу поблагодарить всех, кто работает здесь во Львове, следим за полем и помогает нам всем. Работникам, которые работают на нашей базе в Святошино и готовят нам поле и все условия для тренировочного процесса. Хочу поблагодарить всех работников клуба, за эти годы каждый их них делал все возможное, чтобы "Шахтер" был наверху. Благодарю за работу администраторам, медикам и всем остальным. Они всегда помогали нам победить, все поздравления – для них", - отметил Луческу.

"Поздравляю своих игроков, и нынешних, и тех, кто уже покинул "Шахтер". Всего было около пяти-шести составов. Было совсем мало людей, которые были все время. Это Андрей Пятов, и конечно Дарио Срна. Хочу всех обнять от всего сердца. Сейчас в раздевалке хочу поблагодарить футболистов за годы, проведенные вместе. Также в первую очередь хотел бы поблагодарить президента Рината Ахметова, за дружбу, которая чувствовалась от него. Благодарю его за взаимодействия и организацию, которые была на протяжении 12 лет, и за решения, которые он принимал. Он первый, кто сделал все возможное, чтобы "Шахтер" был на высочайшем стандарте. Было тяжело без Донецка два года", - подытожил Мистер.

"Спасибо!" – сказал Луческу в концовке по-русски.

Как сообщал УНИАН, финал Кубка Украины стал для Луческу последним матчем в Шахтере".