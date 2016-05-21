Луческу ушел с должности главного тренера "Шахтера"

"Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Мистера за годы работы в клубе", говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Мирча Луческу возглавил «Шахтер» в мае 2004 года. За 12 лет под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. Мистер привел «горняков» к 8 победам в национальном чемпионате. 6 раз «оранжево-черные» становились обладателями Кубка страны и 7 раз – Суперкубка Украины. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА в 2009 году.

Мирча Луческу является абсолютным рекордсменом «Шахтера» по продолжительности пребывания на посту главного тренера и количеству проведенных матчей. Мистер 8 раз признавался лучшим тренером Украины. На его счету несколько десятков клубных и украинских рекордов. Мирча Луческу золотыми буквами вписал свое имя в историю команды, в его честь в 2011 году открыта именная звезда на Аллее славы у «Донбасс Арены».

"ФК «Шахтер» желает Мирче Луческу успехов в дальнейшей карьере. К словам благодарности присоединяются миллионы болельщиков «Шахтера», - говорится в заявлении.