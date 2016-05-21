"Шахтер" стал 10-кратным обладателем Кубка Украины по футболу

Во Львове завершился финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2015/16, в котором донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

Судьбу матча решили два точных удара Александра Гладкого.

Горняки владели преимуществом на протяжении большей части матча, но в первом тайме долго не могли воплотить его в забитые голы. И только на 42-й минуте счет точным удаом открыл Гладкий. Тайсон подобрал мяч на левом фланге и навесил точно на голову Гладкому, который подрезал мяч в дальний угол.

Уйдя на перерыв с минимальным преимуществом горняки не стали удерживать его во втором тайме. И на 57-й минуте Гладкий сделал дубль. После заброса от Коваленко подхвативший мяч Кучер сбросил на Гладкого и тот удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Шахтер" в 10-й раз выиграл Кубок Украины. Шесть из этих титулов команда выиграла при нынешнем наставнике румынском специалисте Мирче Луческу.