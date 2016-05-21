Игроки "Динамо" Вида и Драгович попали в сферу интересов западноевропейских клубов

В период летнего трансферного окна центральный защитник "Динамо" Александар Драгович может перебраться в один из клубов Бундеслиги, информирует SportArena, со ссылкой твиттер Bundesliga Spotlight.

Дортмундская Боруссия и РБ Лейпциг, который в текущем сезоне завоевал путевку в Бундеслигу, заинтересованы в приобретении основного защитника динамовцев. Сообщалось, что "Боруссия" готова выложить за трансфер футболиста сборной Австрии 20 миллионов евро. О том, что дортмундцы рассматривают вариант с приобретением игрока "Динамо" немецкие СМИ информировали еще в конце апреля, также приписывая интерес к австрийцу со стороны "Шальке", "Штутгарта" и "Герты". В числе потенциальных работодателей футболиста также назывались итальянские "Ювентус", "Интер" и "Рома".

В свою очередь, центральный защитник Динамо Домагой Вида попал в сферу интересов "Ромы". Спортивный директор римлян Вальтер Сабатини рассматривает футболиста как один из вариантов усиления оборонной линии команды. Помимо 27-летнего хорвата, "джаллоросси" следят также за Драговичем. Однако препятствием Роме к покупке 25-летнего австрийца является его трансферная стоимость, которая оценивается примерно в 10 миллионов евро.