Луческу накануне матча "Шахтера" с "Зарей": "Выход в финал Кубка - наш долг"

Главный тренер «Шахтера» подвел итоги сезона и рассказал о подготовке к финалу Кубка Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.

– Мистер, как Вы оцениваете сезон? Получилось все из того, что было запланировано?

– Говорил ребятам: если победим в Кубке, то смогу оценить сезон как положительный. Большую часть времени мы были на первом месте в чемпионате. И в личных встречах с нашими прямыми конкурентами, с киевским «Динамо», мы трижды уверенно обыграли их.«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы, выиграв практически у всех соперников на выезде. Плюс в нашем составе стали выходить молодые футболисты, команда адаптировалась к игре без тех ведущих игроков, которые покинули клуб. Специалисты знают, как сложно перестраивать команду – у нас это, думаю, получилось. Поэтому, если анализировать в целом, можно сказать, что сезон был положительным.

Но у меня до сих пор остался неприятный осадок от матчей с «Реалом» в Мадриде, с ПСЖ дома во Львове и даже с «Мальме» на выезде. Мы проиграли не в каких-то футбольных компонентах, а из-за наших невероятных ошибок, которые, к сожалению, перенеслись и на чемпионат, где мы потеряли очки совсем не по делу. Я имею в виду отсутствие концентрации. В связи с этим мы теряли очки с командами, с которыми не должны были допускать подобного. Причем ошибки допускали те футболисты, от которых я такого не ожидал. Если же говорить в целом, то считаю, что наша игра везде была оценена достойно. Считаю, что в этом году мы добавили болельщиков «Шахтеру».

– Рассчитывали ли Вы на начале турнира дойти до финала Кубка?

– Конечно, был уверен в этом, никаких сомнений не было. Не думаю, что на нашем пути были соперники, которые могли нас остановить, помешать дойти до финала.

– Что для Вас значит выход в финал? Насколько приятно заканчивать сезон матчем в финале Кубка страны?

– Все сезоны заканчиваются кубковыми финалами. А что касается попадания в финал, то это наш долг. Каждый год одной из наших целей является победа в Кубке Украины.

– Тяжело мотивировать команду на заключительный матч сезона?

– Не думаю, что нужно как-то особенно мотивировать футболистов на такой матч – все-таки это финал Кубка! Все игроки без исключения хотят победить и завоевать трофей. Будем надеяться, что к матчу будет большой интерес и что стадион будет полным. Возможно, в этом матче мотивация футболистов зависит не столько от меня, сколько от болельщиков, которые должны стимулировать их своей поддержкой. Конечно, болельщики «Шахтера» хотят завоевать титул. Это последняя игра сезона и она останется в их памяти, если даст Бог, будет победа.Потому что до начала следующего чемпионата будет большой перерыв, поэтому к тому времени они будут находиться под впечатлением от поединка. И, как говорится, в жизни последнее впечатление остается важнейшим.

– Команда в оптимальном составе сыграет в финале?

– Есть определенные проблемы, все-таки конец сезона. Конечно я бы хотел, чтобы все были здоровыми и готовились к матчу. Увидим, как получится.

– Чем Вам запомнился этот розыгрыш Кубка? В нем было много неожиданных результатов...

– Специфика Кубке предполагает сюрпризы. В чемпионате меньше неожиданностей, потому что он длинный: можно победить или уступить. В Кубке все быстро! Здесь команда из второй лиги может выиграть у клуба из высшего дивизиона.

– Что Вы можете сказать о «Заре»?

– У «Зари» был очень хороший прошлый сезон, и в этом году они подтвердили, что это не случайно. У них молодая и перспективная команда. В составе «Зари» играют девять воспитанников «Шахтера», которые прошли не только через Академию «горняков», но и были с нашей первой командой на сборах. Почти все! И зимой, и летом мы проводили много международных матчей – в основном тогда, когда чемпионат прерывался для матчей национальных сборных. Это очень талантливые футболисты, но они были молодыми и, естественно, чтобы иметь игровую практику, пошли в аренду.

Заслуживает на похвалу Юрий Вернидуб, который доверил нашим молодым футболистам место в составе своей команды. Каждый год эти игроки были лучшими в своей возрастной категории. Поэтому недаром они постоянно ездили на сборы с первой командой «Шахтера». Для меня не сюрприз, что они все выросли как футболисты, поднялись на хороший уровень для чемпионата Украины. Я постоянно и очень внимательно следил за ними. И теперь доволен их ростом.

Еще раз поздравляю «Зарю» с тем, что в свое время они сделали правильный выбор, взяв в аренду этих футболистов и доверив им постоянное место в основе.А «Заря» заслужила выступать в финале Кубка не только результатом, но и качеством игры, которую они демонстрируют.

– В Вашей команде задействовано много молодых украинских футболистов. Насколько Вы довольны ими?

– Доволен. В противном случае они бы не играли.

Как сообщал УНИАН, финал Кубка Украины "Заря" - "Шахтер" состоится сегодня на "Львов-Арене". Начало игры в 17.00.