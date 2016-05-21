Тренер "Зари" Вернидуб: "Выход в финал – это история и возможность завоевать трофей"

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о третьей в сезоне и самый важный для луганской команды матч с донецким «Шахтером», сообщает пресс-служба ФФУ.

- Рассчитывали в начале турнира добраться до финала? Или цели у клуба всегда максимальные?

- Мне кажется, не только я и «Заря», а каждый из тренеров и каждая из команд ставят перед собой задачу попасть в финал Кубка страны. Нам в этом сезоне удалось выполнить задание. Этим фактом и я, и ребята довольны.

- Что для Вас значит выход в финал Кубка Украины? Насколько приятно заканчивать сезон таким матчем?

- В любом случае это положительные эмоции. К тому же, у нас молодая команда, в которой собрано много талантливых футболистов. Это событие навсегда останется в их памяти. Смогли сами себе доказать, что можем играть достойно, добравшись до финала.

- Сложно мотивировать команду на заключительный матч сезона?

- Думаю, если мы уже дошли до финала, лишнее что-то говорить о мотивации. Еще раз повторюсь: это история и возможность завоевать трофей. Возможно, у кого-то в карьере такого случая больше и не будет. Думаю, что ребята заслужили сыграть в финале. Борьба должна быть честной, а победит сильнейший.

- Чем Вам запомнился этот розыгрыш Кубка? В нем было довольно много неожиданных результатов...

- Противостоянием в полуфинале с «Днепром». Командой, которая опередила нас в чемпионате, финишировав на третьем месте. А мы смогли ее пройти в кубковом розыгрыше. Это, думаю, приятный факт для нашей команды.

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- Что можете сказать о своем будущем сопернике?

- Разве можно сказать что-то новое про эту команду? «Шахтер» - гранд украинского футбола, многократный чемпион и обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА. Большой и сильный клуб.

- В вашей команде играют немало молодых украинских футболистов. Вы довольны их выступлениями в течение сезона?

- Да. Кто бы что не говорил, но, думаю, не зря из, скажем так, нашего маленького клуба «Заря» Луганск в национальную сборную приглашается сколько футболистов.

Как сообщал УНИАН, решающий матч Кубка Украины по футболу "Заря" - "Шахтер" начнется сегодня на "Арене-Львов" в 17.00.