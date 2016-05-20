Сборная Украины по футзалу сыграет в одной группе с Бразилией на Чемпионате мира

В колумбийском Медельине состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира по мини-футболу (футзалу), по итогам которой сборная Украины попала в Группу D, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Соперниками нашей команды на первом этапе турнира станут команды Бразилии, Мозамбика и Австралии.

Календарь игр сборной Украины выглядит следующим образом (время киевское, Разница с Медельином +8 часов).

12 сентября. Букараманга. 02.00. Украина – Бразилия

15 сентября. Букараманга. 04.00. Украина – Мозамбик

17 сентября Букараманга. 23.59. Австралия – Украина.

В плей-офф, стадию 1/8 финала, выходят по две лучшие команды из группы плюс 4 лучшие сборные, из числа занявших 3-и места.

Победитель группы D в 1/8 финала играет с 3 B/E/F.

Второе место группы D в 1/8 финала играет с победителем группы Е.

Команда, занявшая 3 место в группе D, если выйдет в 1/8 финала, сыграет с победителем либо группы А, либо группы В.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 10 сентября по 1 октября в трех городах – Кали, Медельине и Букараманге.