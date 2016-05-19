Примирение перед Евро

Четверг стал весьма знаковым днем для украинского футбола. Главный тренер национальной команды Михаил Фоменко огласил состав, а перед этим была поставлена точка (надеемся!) в конфликте лидеров главной команды страны – Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко.

Игроки «Динамо» и «Шахтера» помирились и пожали друг другу руки перед камерами. При этом, Ярмоленко признал , что был неправ — «это полностью моя вина. Прошу прощения у всех вас, у Тараса. Надеюсь, он пожмет мне руку, и мы со спокойной душой продолжим вместе готовиться к предстоящим матчам". И добавил: "Накануне важного турнира сборной нужен мир и дружба».

У Франции куда более широкий выбор исполнителей высокого класса, причем, на любую позицию

Тарас своего партнера по национальной команде понял и простил: "Наш конфликт с Ярмоленко получился на эмоциях, в пылу игры. Мы с Андреем сели, поговорили, обсудили все вопросы. Надеюсь, этого больше не повторится».

Могло ли быть иначе? Видимо, в нашей ситуации это было исключено. В конце концов, у нас не Франция. Там, напомню, в конфликте Карима Бензема и Матье Вальбуэна тренер так и не «выявил победителя». Дидье Дешам просто не вызвал в команду ни одного, ни второго. Впрочем, сделал он это практически со спокойной душой. Ведь у Франции куда более широкий выбор исполнителей высокого класса, причем, на любую позицию.

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А вот если бы наши главные герои не помирились… Вероятно, тогда бы Михаилу Фоменко пришлось «резать по живому». Как минимум, выбирать кто из двух достойных – достойнее. У нас и так выбор игроков уровня команды-участника Евро весьма невелик. А тут… То ли Михаил Иванович заставил игроков, «не мытьем так катаньем» «помириться», то ли кто еще настойчиво попросил ребят пожать друг другу руки на камеры, то ли они и вправду между собой поговорили и все-таки нашли общий язык…

Второй ключевой момент сегодняшнего дня – непопадание в национальную команду Евгения Селезнева, который не поедет на Евро

В конце концов, игроки любой команды, в том числе и национальной сборной, не обязаны быть друзьями вне поля. Главное, чтобы они находили общий язык во время игры. Яркий пример тому – защитник каталонской «Барселоны» Пике, которого тихо ненавидит вся Испания. Человек, постоянно провоцирующий публику неоднозначными высказываниями, которого освистывают по всей стране и за ее пределами, тем не менее, является ключевым и незаменимым в национальной сборной.

Второй ключевой момент сегодняшнего дня – непопадание в национальную команду Евгения Селезнева, который не поедет на Евро. Не в списке 26-ти, не в числе запасных его имя так и не прозвучало. Игрок не поедет на Евро, хотя еще совсем недавно, во время отборочного цикла, был практически незаменимым для команды.

Нашумевшая история с российской «Кубанью» и последовавшее за этим раскаяние и громкое возвращение в «Шахтер» не произвели должного впечатления на Михаила Фоменко. Даже несмотря на то, что Селезнев публично признал свой переезд в Краснодар «большой ошибкой». Собственно, не вызов в сборную и стал платой за эту ошибку. В случае с 30-летним игроком, отнюдь не юнцом, эта ошибка была тем более очевидна. К тому же, игрок перешел не просто в российский клуб, а, что самое интересное, в далеко не самый благополучный клуб, который в субботу может вылететь из элитного российского дивизиона – Премьер лиги. По глупости ли, или по незнанию он перешел именно в «Кубань»?.. Но о проблемах краснодарской команды знает каждый, кто хоть чуть-чуть умеет пользоваться интернетом и интересуется футболом. Да и по словам самого Селезнева, за те месяцы, что он провел в Краснодаре, так и не получил ни копейки.

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В итоге, Селезневу главный тренер предпочел трио форвардов Зозуля – Бутковский – Кравец. Двое первых уж точно на сегодняшний день пребывают в лучших кондициях и игровой форме и проявили весной большую результативность. Возможно, выбирая между Кравцом и Селезневым, Фоменко сделал выбор в пользу фигуры, которая не вызывает такой антипатии определенной части публики, как новичок донецкого «Шахтера».

И еще два игрока, по которым со слов главного тренера были наибольшие дискуссии – два других представителя Украины в российском футболе Богдан Бутко и Александр Зинченко. Интересно было бы узнать, кто был участником этой дискуссии? Логично предположить, что с одной стороны был сам Михаил Фоменко. А вот кто был с другой?.. Если, предположим, Фоменко считает что футболист Бутко, или футболист Зинченко не нужны сборной, то в чем здесь, собственно, дискуссия. А если Фоменко эти футболисты нужны, то кто с ним дискутирует, навязывает тренеру иное мнение. Да и вообще, как тогда быть с мартовскими тезисами тренерского штаба о том, что сборная «вне политики». Складывается такое впечатление, что тренер команды несамостоятельная фигура, который при принятии важных решений вынужден учитывать мнение неких других людей. Тут уместно вспомнить достаточно «мутную» историю о том, как Зинченко был заигран за сборную Украины, выйдя на поле в концовке важнейшего матча с Испанией. И, похоже, Михаил Иванович соглашается со своей несамостоятельностью, не применяя вариант «громко хлопнуть дверью».

Складывается такое впечатление, что тренер команды несамостоятельная фигура, который при принятии важных решений вынужден учитывать мнение неких других людей

На данный момент, Михаил Фоменко сузил свой выбор до «26+6». А вскоре ему предстоит его сузить и вовсе до 23-х. При этом - без запасных. И это будут уже те, кто представит Украину на Евро. Надеемся, удачно…

Кирилл Стадниченко