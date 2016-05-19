Фоменко: "Сборной Украины перед Евро-2016 двух товарищеских матчей будет достаточно"
17:00, 19 мая 2016Футбол
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Накануне чемпионата Европы национальная команда проведет лишь два спарринга.
Фоменко двух матчей перед Евро-2016 будет достаточно / УНИАН
Перед выступлением на чемпионате Европы 2016 года сборная Украины, проведет два, а не три матча, как планировалось изначально. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Михаил Фоменко, сообщает Sport Arena.
"Третий спарринг? Я думаю, нам он не понадобится. Я думаю, что две игры будет достаточно", - сказал Фоменко.
Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к Евро-2016 сборная Украины 29 мая проведет матч в Турине с национальной сборной Румынии, а 3 июня - в Бергамо с Албанией.
Также на 6-е июня планировалось проведение третьей товарищеской игры. В ФФУ говорили, что национальная команда может сыграть с Молдовой или Азербайджаном, но позже эти варианты отпали.
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