Фоменко: "Сборной Украины перед Евро-2016 двух товарищеских матчей будет достаточно"

Перед выступлением на чемпионате Европы 2016 года сборная Украины, проведет два, а не три матча, как планировалось изначально. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Михаил Фоменко, сообщает Sport Arena.

"Третий спарринг? Я думаю, нам он не понадобится. Я думаю, что две игры будет достаточно", - сказал Фоменко.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к Евро-2016 сборная Украины 29 мая проведет матч в Турине с национальной сборной Румынии, а 3 июня - в Бергамо с Албанией.

Также на 6-е июня планировалось проведение третьей товарищеской игры. В ФФУ говорили, что национальная команда может сыграть с Молдовой или Азербайджаном, но позже эти варианты отпали.