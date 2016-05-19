Сборная Украины: к Евро-2016 начнут подготовку 26 футболистов

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко определился со списком 26 футболистов, которые в составе национальной команды начнут подготовку к чемпионату Европы по футболу 2016 года. Об этом сообщает Sport Arena.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Заря), Денис Бойко (Бешикташ, Турция);

Защитники: Евгений Хачериди (Динамо), Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Ярослав Ракицкий (все - Шахтер), Артем Федецкий (Днепр), Никита Каменюка (Заря);

Полузащитники: Олег Гусев, Сергей Рыбалка, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все - Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев (все - Шахтер), Руслан Ротань (Днепр), Иван Петряк, Александр Караваев (оба - Заря), Евгений Коноплянка (Севилья, Испания), Анатолий Тимощук (Кайрат, Казахстан);

Форварды: Андрей Ярмоленко, Артем Кравец (оба - Динамо), Роман Зозуля, Евгений Шахов (оба - Днепр), Филипп Будковский (Заря).

Кроме того, тренерский штаб сборной сформировал список резервистов, которые могут быть задействованы в национальной команде в случае травмы кого-то из основных игроков.

В него вошли защитники Иван Ордец (Шахтер), Артем Гордиенко (Заря), полузащитники Артем Путивцев (Термалика, Польша) и Виталий Буяльский (Динамо).

Также ведется полемика по приглашению защитника российского "Амкара" Богдана Бутко и полузащитника "Уфы" Александра Зинченко. В частности, решение относительно привлечения Зинченко будет принято после матчей последнего за молодежную сборную.

Напомним, финальную заявку из 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы, Михаил Фоменко должен назвать до 1 июня.

Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции. Сборная Украины в групповом раунде турнира встретится с командами Германии, Польши и Северной Ирландии.