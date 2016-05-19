Футболисты Степаненко и Ярмоленко объявили о том, что конфликт между ними исчерпан

Футболисты сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко публично помирились после конфликта, который произошел между ними в матче "Шахтера" и "Динамо". Об этом сообщает Sport Arena.

В частности, Ярмоленко признал, что поступил неправильно, ударив по ногам Степаненко во время драки футболистов.

"Я привык отвечать за поступки. Я признаю, что сделал неправильно. Я полностью виноват. Надеюсь, Тарас пожмет руку и мы спокойно будем готовиться к Евро", - заявил Ярмоленко.

При этом Тарас Степаненко добавил, что конфликт между игроками исчерпан.

"Мы все обсудили и решили, что все случилось на эмоциях. Надеюсь, этого больше не повторится. Дай бог, нам вместе много играть в сборной. Так что конфликт исчерпан", - сказал полузащитник "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, матч украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", состоявшийся 1 мая, запомнился дракой между футболистами в конце игры. Одним из самых активных ее участников стал Андрей Ярмоленко, который ударил по ногам Тараса Степаненко, а также принял участие в кулачном бою с Александром Кучером.

После этого Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко подошла к концу.