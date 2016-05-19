Киевское "Динамо" будет посеяно в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

Обыграв в финальном матче "Ливерпуль" (3:1), "Севилья" завоевала право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ, где, согласно своему клубному коэффициенту УЕФА, попадет во вторую корзину, сообщает SportArena.

До этого момента "Динамо", располагающееся в третьей корзине, имело шансы переместиться выше в случае, если бы имеющие больший коэффициент "Манчестер Сити", "Порту", "Шахтер" и "Олимпиакос" одновременно не смогли бы преодолеть квалификацию.

В свою очередь, "Шахтер" еще имеет возможность оказаться во второй корзине, если "Манчестер Сити" и "Порту" также одновременно не смогут пробиться в групповой этап.

Места в первой корзине, которые получают победитель Лиги чемпионов и чемпионы первых семи стран в таблице коэффициентов УЕФА, себе уже обеспечили Барселона, Лестер, Бавария, Ювентус, Бенфика и ПСЖ. Две оставшихся займет победитель финала ЛЧ между Реалом и Атлетико, а также чемпион России (ЦСКА или Ростов).

Во второй корзине точно окажутся дортмундская Боруссия, Арсенал, Севилья, Наполи, Байер и проигравший финалист Лиги чемпионов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/17 пройдет 25 августа в Монако.