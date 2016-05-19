Луческу перед тренировкой "Шахтера": "Я ничего сейчас не хочу говорить, чтобы не заплакать"

Сегодня утром на базе "Святошин" в Киеве прошла открытая тренировка донецкого "Шахтера", которому 21 мая во Львове предстоит сыграть с "Зарей" в финале Кубка Украины, сообщает Сегодня.

Перед тем, как выйти на поле на тренировку, наставник "Шахтера" Мирча Луческу подошел к бригаде агрономов, собравшихся неподалеку. Мирча поблагодарил их, пожал каждому руку, а когда отходил – они ему аплодировали. Выглядело как прощание.

Луческу попытался также подойти к СМИ, но немного не дойдя до журналистов сказал: "Я ничего сейчас не хочу говорить, чтобы не заплакать". Причем, по-русски. После чего развернулся и пошел заниматься с командой.

Как сообщали ранее турецкие СМИ со ссылкой на свои источники, финал Кубка Украины "Шахтер" - "Заря", который состоится 21 мая во Львове, станет заключительным матчем в 12-летней карьере главного тренера Мирчи Луческу в донецком "Шахтере".

Сам Луческу ни разу публично ни подтвердил, но и не опроверг слухи о завершении работы в "Шахтере" по окончании нынешнего сезона.