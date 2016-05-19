Тренер "Севильи" Эмери после финала Лиги Европы: "Ливерпуль был сильнее в первом тайме"

Тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился эмоциями от победы в Лиге Европы по окончании финального матча с английским "Ливерпулем", сообщает УЕФА.

- "Ливерпуль" был сильнее в первом тайме и, естественно, мог выиграть. Но можно сказать и наоборот. Забив первый гол, мы стали куда увереннее в себе. В перерыве попробовали немножко перестроиться психологически. Мы сравняли счет и осознали, что все еще в наших руках. Нам просто нужно было быть самими собой", - отмечает Эмери.

"Наш главный успех заключается в том, что мы сделали на пути в Базель. Мы здорово играли в нынешнем еврокубковом сезоне и сейчас снова празднуем победу в Лиге Европы. Эти чувства абсолютно уникальны. Надо должным образом отпраздновать свой успех, не забывая о воскресном финале Кубка Испании. Но повторюсь, надо получить максимум удовольствия от происходящего. Мои ребята это заслужили", - продолжил наставник испанцев.

"В перерыве нужно было что-то менять. «Ливерпуль» - отличная команда, не зря же они так быстро освоились на поле. Нам же нужно чувствовать себя так, как на собственном стадионе. Болельщики сегодня действительно были на высоте. Они поддерживали нас изо всех сил, и мы чувствовали себя защищенными. С нами был и Антонио Пуэрта (бывший игрок "Севильи", скончавшийся в 2007 году в возрасте 22-х лет от сердечного приступа, случившегося во время матча Кубка Испании с "Реалом"). До матча мы говорили о том, что хотим выиграть финал для всех них".

Как сообщал УНИАН, накануне "Севилья" в третий раз подряд выиграла Лигу Европы, обыграв в решающзем матче "Ливерпуль" со счетом 3:1.