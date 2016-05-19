Клопп: "Сделаю все, чтобы "Ливерпуль" снова добрался до финала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения в финале Лиги Европы от испанской "Севильи" заявил, что постарается еще раз вывести свою команду в решающий матче турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы разочарованы и раздосадованы, но этот опыт пойдет нам на пользу. Это поражение означает, что в следующем сезоне мы не будем играть в еврокубках. Значит, будет лишнее время для тренировок, и мы его используем. Мы обязательно вернемся, но уже будем сильнее.

Не думаю, что богом мне было предначертано добраться до финалов и проиграть их. Мне в жизни не раз очень везло - я здесь, я тренер "Ливерпуля". Я сделаю все возможное, чтобы мы снова добрались до финала. В жизни бывают вещи и похуже, но это действительно очень обидное поражение", - сказал Клопп.

Как сообщал УНИАН, вчера в финале Лиги Европы "Ливерпуль" проиграл "Севилье" со счетом 1:3. Это поражение стало вторым для команды Клоппа в финалах нынешнего сезона - ранее мерсисайдцы проиграли решающий матч английского Кубка лиги.

Кроме того, Клопп в качестве наставника дортмундской "Боруссии" в 2013 году проиграл финал Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии".