"Севилья" в третий раз подряд выиграла Лигу Европы

В Базеле (Швейцария) завершился финальный матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2015/16, в котором испанская "Севилья" обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Первый тайм проходил в приблизительно равной борьбе. А единственный точный удар на 35-й минуте Дэниела Старриджа позволила англичанам уйти на перерыв ведя в счете - 1:0.

А во втором тайме игра полностью перевернулась. Преимуществом полностью владели футболисты "Севильи". Игра едва возобновилась как гол забил Кевин Гамейро. Мариано получил мяч на правом фланге, прошел двух защитников и прострелил на линию вратарской, а набежавший Гамейро в касание расстрелял пустые ворота. А судьбу матча и всего турнира двумя голами в течение 6 минут решил Коке Андухар. На 64-й минуте Витоло пошел вперед по левому флангу, обыгрываясь с партнерами, а на входе в штрафную набежавший Коке буквально снял мяч у него с ноги и вколотил в сетку, под дальнюю штангу - 2:1. А на 70-й минуте быстрая контратака севильцев привела к пасу слева, после чего мяч, задев двух игроков "Ливерпуля", оказался у Коке. Тот пробил точно под дальнюю штангу - 3:1.

Таким образом, испанская команда в третий раз подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16) и пятый раз в истории (также 2005/06, 2006/07) выиграла второй по значимости еврокубок.

В прошлом сезоне "Севилья" в финале одолела днепропетровский "Днепр", а в нынешнем году - в полуфинале - донецкий "Шахтер"