Коноплянка не попал в стартовый состав "Севильи" в финале Лиги Европы
21:11, 18 мая 2016Футбол
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Украинец начнет игру на скамейке запасных.
Коноплянка начнет финал в запасе / xsport.ua
Стали известны составы команд финального матча Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Севильей», сообщает официальный сайт УЕФА.
«Севилья» выйдет на поле в таком сочетании - Сория, Рами, Эскудеро, Коке, Мариано, Крыховяк, Каррису, Н'Зонзи, Банега, Витоло, Гамейро
Запасные: Рико, Колодзейчак, Пареха, Иборра, Кристофоро, Коноплянка, Льоренте.
«Ливерпуль» предстанет таком составе - Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Милнер, Фирмино, Лаллана, Эмре Джан, Коутиньо, Старридж
Запасные: Уорд, Шкртел, Хендерсон, Лукас, Аллен, Бентеке, Ориги.
Как сообщал УНИАН, решающий матч второго по значимости еврокубка начнется на "Сент-Якобс Арене" в Базеле (Швейцария) в 21:45 по киевскому времени..
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