Коноплянка не попал в стартовый состав "Севильи" в финале Лиги Европы

21:11, 18 мая 2016
Футбол
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Украинец начнет игру на скамейке запасных.

Коноплянка готовится к матчу с "Шахтером" / xsport.ua

Стали известны составы команд финального матча Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Севильей», сообщает официальный сайт УЕФА

«Севилья» выйдет на поле в таком сочетании - Сория, Рами, Эскудеро, Коке, Мариано, Крыховяк, Каррису, Н'Зонзи, Банега, Витоло, Гамейро

Запасные: Рико, Колодзейчак, Пареха, Иборра, Кристофоро, Коноплянка, Льоренте.

«Ливерпуль» предстанет  таком составе - Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Милнер, Фирмино, Лаллана, Эмре Джан, Коутиньо, Старридж

Запасные: Уорд, Шкртел, Хендерсон, Лукас, Аллен, Бентеке, Ориги.

Как сообщал УНИАН, решающий матч второго по значимости еврокубка начнется на "Сент-Якобс Арене" в Базеле (Швейцария) в 21:45 по киевскому времени..

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