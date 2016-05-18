Коноплянка не попал в стартовый состав "Севильи" в финале Лиги Европы

Украинец начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны составы команд финального матча Лиги Европы между «Ливерпулем» и «Севильей», сообщает официальный сайт УЕФА. «Севилья» выйдет на поле в таком сочетании - Сория, Рами, Эскудеро, Коке, Мариано, Крыховяк, Каррису, Н'Зонзи, Банега, Витоло, Гамейро Запасные: Рико, Колодзейчак, Пареха, Иборра, Кристофоро, Коноплянка, Льоренте. «Ливерпуль» предстанет таком составе - Миньоле, Клайн, Туре, Ловрен, Морено, Милнер, Фирмино, Лаллана, Эмре Джан, Коутиньо, Старридж Запасные: Уорд, Шкртел, Хендерсон, Лукас, Аллен, Бентеке, Ориги. Как сообщал УНИАН, решающий матч второго по значимости еврокубка начнется на "Сент-Якобс Арене" в Базеле (Швейцария) в 21:45 по киевскому времени..

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