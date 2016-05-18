Выборы нового президента УЕФА состоятся 14 сентября

Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоятся 14 сентября 2016 года, сообщил официальный сайт организации.

Голосование состоится в рамках 12-го Внеочередного Конгресса УЕФА, который будет проведен в Афинах. Желающие занять должность президента УЕФА должны выдвинуть свои кандидатуры до 20 июля.

По данным Associated Press, на этот пост будут претендовать три главы национальных федераций - голландец Михаэль Ван Прааг, словенец Александр Сеферин и испанец Анхель Мария Вильяр. Последний будет исполнять обязанности президента до проведения выборов.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил предыдущего президента УЕФА Мишеля Платини от футбола на четыре года.

Сразу после этого решения Платини заявил, что уходит в отставку с поста президента УЕФА. На этой должности он находился с января 2007 года.