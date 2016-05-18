Выборы нового президента УЕФА состоятся 14 сентября
На должность главы организации претендуют три кандидата.
Выборы нового президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоятся 14 сентября 2016 года, сообщил официальный сайт организации.
Голосование состоится в рамках 12-го Внеочередного Конгресса УЕФА, который будет проведен в Афинах. Желающие занять должность президента УЕФА должны выдвинуть свои кандидатуры до 20 июля.
По данным Associated Press, на этот пост будут претендовать три главы национальных федераций - голландец Михаэль Ван Прааг, словенец Александр Сеферин и испанец Анхель Мария Вильяр. Последний будет исполнять обязанности президента до проведения выборов.
Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отстранил предыдущего президента УЕФА Мишеля Платини от футбола на четыре года.
Сразу после этого решения Платини заявил, что уходит в отставку с поста президента УЕФА. На этой должности он находился с января 2007 года.