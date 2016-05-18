Бутко вызван в сборную Украины для подготовки к Евро - пресс-служба "Амкара"

Защитник "Амкара" 25-летний Богдан Бутко вызван в расположение национальной сборной Украины для подготовки и участия в Чемпионате Европы, который пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции, сообщает клубная пресс-служба.

"Соответствующий факс пришел сегодня в офис Клуба от Федерации футбола Украины. Футболист вызван на период с 22 мая по 11 июля. В рамках подготовки к Евро Украина сыграет два товарищеских матча: 29 мая с Румынией и 3 июня с Албанией", - говорится в сообщении.

Перед контрольными матчами с Уэльсом (1:0) и Кипром (1:0) на официальном сайте "Амкара" также сообщалось, что тренерский штаб сборной Украины вызвал Бутко, но позже его не оказалось в заявке.

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Ранее стали известны имена пяти футболистов луганской "Зари" и семи игроков донецкого "Шахтера", которые также получили вызов в сборную. А на офиицальной страничке ФФУ в Twitter біли опубликованы имена вратарей команды.

Состав команды будет обнародован в четверг, 19 мая. на специальной пресс-конференции с участием президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, главного тренера Михаила Фоменко и игроков сборной в Доме футбола в Киеве.