Агент Луческу рассказал о переговорах с российским "Зенитом": "Мы не близки к подписанию контракта"

Агент главного тренера «Шахтёра» Аркадий Запорожану прокомментировал информацию, согласно которой румынский специалист Мирча Луческу близок к подписанию контракта с российским «Зенитом» из Санкт-Петербурга, назвав ее преувеличенной, сообщает "Чемпионат".

«Да, с «Зенитом» были предварительные переговоры, но говорить о том, что Луческу близок к подписанию контракта с питерцами, было бы неправильно. Сейчас мы ждём финала Кубка Украины, где «Шахтёр» сыграет с луганской «Зарёй». После этого определимся, что будем делать дальше", - отмечает Запорожану.

"У нас есть предложения из Турции, турки буквально на шее висят у Луческу! Это и «Фенербахче», и «Галатасарай». Я, в свою очередь, представляю интересы Луческу на постсоветском пространстве, мой интерес в том, чтобы он продолжил работу здесь. Сам Мирча тяготеет к Турции, он заканчивал исторический факультет и с точки зрения архитектуры, музеев и выставок, ему там очень нравилось", - продолжил агент.

"Конечно, если у нас с «Зенитом» получится конструктивный диалог, то Санкт-Петербург станет определяющим с этой точки зрения", — подытожил Запорожану.

Как сообщали ранее турецкие СМИ со ссылкой на свои источники, финал Кубка Украины "Шахтер" - "Заря", который состоится 21 мая во Львове, станет заключительным матчем в 12-летней карьере главного тренера Мирчи Луческу в донецком "Шахтере".

Сам Луческу ни разу публично ни подтвердил, но и не опроверг слухи о завершении работы в "Шахтере" по окончании нынешнего сезона.