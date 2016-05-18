Лидеры футбольного "Днепра" Зозуля и Ротань дисквалифицированы на полгода

Футболисты днепропетровского "Днепра" Руслан Ротань и нападающий Роман Зозуля дисквалифицированы на шесть месяцев, сообщает Sport Arena.

Эту информацию также подтверждает программа "Футбол News" на телеканале "Футбол 1".

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) после рассмотрения инцидента, произошедшего после игры "Днепра" с луганской "Зарей" в полуфинале Кубка Украины.

Ранее предполагалось, что Зозуля и Ротань за применение силы к арбитру будут отстранены от футбола на год, но КДК ФФУ решил сделать наказание мягче.

Кроме того, комитет дисквалифицировал защитника "Днепра" Андерсона Пико на пять игр. Во время драки с футболистами "Зари" он толкнул сзади полузащитника соперников Александра Караваева.

Напомним, во время игры "Днепра" с "Зарей" недовольство днепропетровцев вызвало решение арбитра Анатолия Абдулы назначить штрафной удар в сторону их ворот на 5-й добавленной минуте игры. Полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил гол с этого штрафного и принес своей команде выход в финал Кубка Украины.

После финального свистка игроки "Днепра" продолжили спорить с Абдулой, а Роман Зозуля ударил судью ногой. Как написал в своем рапорте арбитр, Руслан Ротань также применил к нему физическую силу.

При этом Ротань отрицает, что бил арбитра и пообещал подать апелляцию на решение КДК ФФУ, если оно будет слишком строгим.