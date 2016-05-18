Луческу после финала Кубка Украины объявит об уходе из "Шахтера" - СМИ
13:10, 18 мая 2016Футбол
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Главный тренер "Шахтера" не будет продлевать контракт с клубом.
Матч против "Зари" может стать последним для Луческу во главе "Шахтера" / shakhtar.com
Финал Кубка Украины станет заключительным матчем в 12-летней карьере главного тренера Мирчи Луческу в донецком "Шахтере". Об этом сообщает "Террикон", ссылаясь на румынские СМИ.
По данным румынских журналистов, такое решение на прошлой неделе во время тайной встречи в Киеве согласовали Луческу и президент "Шахтера" Ринат Ахметов.
Контракт Луческу с "Шахтером" заканчивается 21 мая, и стороны не будет его продлевать. Об этом 70-летний специалист объявит на пресс-конференции после финала Кубка Украины между "Шахтером" и луганской "Зарей".
Как сообщал УНИАН, в приглашении Луческу заинтересован турецкий "Галатасарай".
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