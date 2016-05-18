Названы еще шесть футболистов, которых пригласили в сборную Украины к Евро-2016

Семь футболистов донецкого "Шахтера" получили вызов в национальную команду Украины, которая будет готовиться к Евро-2016, сообщает официальный сайт "горняков".

Донецкий клуб принял соответствующий факс от ФФУ.

Кроме ранее упоминавшегося вратаря Андрея Пятова, в национальную команду пригласили защитников Александра Кучера, Ярослава Ракицкого, Вячеслава Шевчука, полузащитников Тараса Степаненко, Виктора Коваленко и Максима Малышева.

Таким образом, на данный момент известны фамилии 13 футболистов, которых вызвал в национальную команду главный тренер Михаил Фоменко.

Ранее луганская "Заря" сообщила о том, что в сборную привлечены пять ее игроков. Кроме того, ФФУ назвала вратарей, которые попали в заявку команды на Евро-2016.

Полный состав сборной Украины к Евро-2016 будет опубликован завтра, 19 мая.

Приезд футболистов в расположение команды ожидается 22 мая, когда начнется ее первый учебно-тренировочный сбор.