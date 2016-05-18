Маркевич считает, что не подходит на должность главного тренера "Шахтера"

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич считает, что он не подходит для того, чтобы занять пост главного тренера донецкого "Шахтера". Об этом он сказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс в Украине".

"Как бы я отнесся к перспективе поработать во главе "горняков"? Думаю, что Маркевич - неподходящая кандидатура для "Шахтера", - заявил наставник "Днепра".

Он также добавил, что на данный момент не задумывался о работе в иностранном клубе.

"В тренерском деле я не новичок, однако о работе в иностранном клубе пока даже не задумывался. Звонки поступают, но варианты на данном этапе даже не рассматриваю. Даже был бы не против отдохнуть до зимы. Трудоустройство за рубежом не является самоцелью. Но если возникнет серьезное предложение, буду думать", - сказал Маркевич.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Мирон Маркевич может возглавить греческий ПАОК или донецкий "Шахтер". Специалист опровергал эту информацию.