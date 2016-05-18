Единого телевизионного пула в футбольной Премьер-лиге следующего сезона не будет

В Доме футбола состоялось очередное рабочее совещание руководства Премьер-лиги с клубами во время которой, в частности, были рассмотрены вопросы единого телевизионного пула, сообщает пресс-служба ПЛ.

"Присутствующим была предоставлена актуальная информация относительно действия телевизионного бизнес-предложения, которое было представлено двумя вещателями (телеканалы «Футбол» и «2+2») в начале года. В ответ на инициированное клубами на встрече 5 мая обращение к телеканалам относительно предоставления меморандума о совместных намерениях, вещатели не нашли взаимопонимания между собой и отказались от заключения такого документа. Таким образом, совместное предложение телеканалов на 102 млн. грн. за сезон 2016/17 теряет свою актуальность", - говорится в релизе УПЛ.

В ПЛ отметили, что при отсутствии совместного предложения права могут реализовываться на конкурсной основе в открытой для каждого участника рынка борьбе. "Для обеспечения максимальной прозрачности принятия решений и достижение наиболее выгодных условий, Премьер-лига планирует выставить пакет медиа-активов клубов (телевизионные, интернет, betting, data и другие права) на открытый тендер для украинского и международного рынка", - также говорится в заявлении.

Ранее новоизбранный президент УПЛ Владимир Генинсон называл создание единого ТВ-пула одной из первоочередных задач и обещал уйти в отставку в случае, если пул так и не будет создан.