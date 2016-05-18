В ФФУ показали, где будет жить сборная Украины на Евро-2016 (видео)

Федерация футбола Украины опубликовала видео, в котором продемонстрировала место, где сборная Украины будет жить во время Евро-2016 во Франции.

Видео-экскурсию по гостинице Renaissance во французском городе Эксан-Прованс провел пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский.

Напомним, на стадии группового турнира Евро-2016 сборная Украины сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией. Чемпионат Европы начнется 10 июня.