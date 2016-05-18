В ФФУ показали, где будет жить сборная Украины на Евро-2016 (видео)

12:14, 18 мая 2016
Футбол
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Футболисты будут жить в гостинице Renaissance во французском городе Эксан-Прованс.

Сборная будет жить в гостинице Renaissance / ФФУ

Федерация футбола Украины опубликовала видео, в котором продемонстрировала место, где сборная Украины будет жить во время Евро-2016 во Франции.

Видео-экскурсию по гостинице Renaissance во французском городе Эксан-Прованс провел пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский.

Напомним, на стадии группового турнира Евро-2016 сборная Украины сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией. Чемпионат Европы начнется 10 июня. 

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