В ФФУ показали, где будет жить сборная Украины на Евро-2016 (видео)
12:14, 18 мая 2016Футбол
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Футболисты будут жить в гостинице Renaissance во французском городе Эксан-Прованс.
Сборная будет жить в гостинице Renaissance / ФФУ
Федерация футбола Украины опубликовала видео, в котором продемонстрировала место, где сборная Украины будет жить во время Евро-2016 во Франции.
Видео-экскурсию по гостинице Renaissance во французском городе Эксан-Прованс провел пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский.
Напомним, на стадии группового турнира Евро-2016 сборная Украины сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией. Чемпионат Европы начнется 10 июня.
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