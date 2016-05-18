Семь игроков "Шахтера" могут пропустить финал Кубка Украины

Семь игроков основного состава донецкого "Шахтера" из-за травм могут пропустить финал Кубка Украины против луганской "Зари". Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

На данный момент точно известно, что донецкой команде не поможет Бернард, который получил травму голеностопа. Бразильский полузащитник с разрешения главного тренера команды Мирчи Луческу уже ушел в отпуск.

Кроме того, вчера вместе с командой не занимались Вячеслав Шевчук и Василий Кобин, получившие травму в матче Премьер-лиги против "Зари".

Также под вопросом участие в финале Кубка Украины защитника Сергея Кривцова и полузащитников Тараса Степаненко, Ярослава Ракицкого и Тайсона. Все они вчера занимались по индивидуальной программе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" позволил "Заре" задействовать в финале Кубка арендованных у "горняков" футболистов. Речь о вратаре Никите Шевченко, полузащитниках Александре Караваеве, Андрее Тотовицком, Вячеславе Танковском, Дмитрие Гречишкине, Иване Петряке, а также форвардах Филиппе Будковском и Денисе Безбородько.

Финал Кубка Украины состоится 21 мая на "Арене Львов".