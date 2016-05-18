Футболисты "Динамо" не попали в заявку сборной Португалии на Евро-2016

Футболисты киевского "Динамо" Мигель Велозу и Виторину Антуньеш не попали в список 23 игроков, которые будут представлять сборную Португалии на Евро-2016. Заявку команды на чемпионат Европы вчера опубликовал официальный сайт Португальской федерации футбола.

Мигель Велозу провел за сборную Португалии 56 матчей, забив три мяча. Он был в составе команды на Евро-2008, Евро-2012, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Антуньеш на крупных форумах за сборную не играл.

Кроме того, из-за различных травм за сборную Португалии на Евро-2016 не сыграют представители французского "Монако" Фабиу Коэнтрау и Бернарду Силва, а также игрок российского "Зенита" Данни.

Вместе с тем, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш привлек к команде 18-летнего новичка мюнхенской "Баварии" Ренату Санчеса.

Вратари: Руи Патрисиу (Спортинг), Антони Лопеш (Лион, Франция), Эдуарду (Динамо, Хорватия);

Защитники: Виейринья (Вольфсбург, Германия), Рикардо Карвальо (Монако, Франция), Бруно Алвес (Фенербахче, Турция), Пепе (Реал, Испания), Жозе Фонте, Седрик (оба - Саутгемптон, Англия), Элизеу (Бенфика), Рафаэль Геррейро (Лорьян, Франция);

Полузащитники: Вильям Карвальо, Адриэн Силва, Жоао Марио (все — Спортинг), Данило Перейра (Порту), Андре Гомеш (Валенсия, Испания), Жоао Моутиньо (Монако, Франция), Ренату Санчес (Бавария, Германия);

Нападающие: Криштиану Роналду (Реал, Испания), Рафа Силва (Брага), Рикардо Куарежма (Бешикташ, Турция), Эдер (Лилль, Франция), Нани (Фенербахче, Турция).

Напомним, на групповом этапе Евро-2016 сборная Португалии сыграет с командами Австрии, Венгрии и Исландии.