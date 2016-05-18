"Манчестер Юнайтед" выиграл в последнем матче английской Премьер-лиги
Команда Луи Ван Гаала обыграла со счетом 3:1 "Борнмут".
"Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 обыграл "Борнмут" в последнем матче сезона английской Премьер-лиги.
У команды Луи Ван Гаала отличились Уэйн Руни, Маркус Рашфорд и Эшли Янг. За "Борнмут" гол забил защитник "Юнайтед" Крис Смоллинг, срезавший мяч в свои ворота.
Результат этого матча позволил "Манчестер Юнайтед" завершить чемпионат на пятом месте. Команда в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
"Борнмут", который проводил дебютный сезон в Премьер-лиге, финишировал на 16-й позиции.
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 3:1 (1:0)
Голы: Руни (43), Рашфорд (75), Янг (87) - Смоллинг (90, в свои ворота)
Как сообщал УНИАН, матч 38-го тура между "Манчестер Юнайтед" и "Борнмутом" был перенесен в связи с угрозой взрыва на манчестерском стадионе "Олд Траффорд".
В минувшее воскресенье, за 20 минут до начала встречи, полиция обнаружила на арене подозрительный пакет, в котором находилось вещество, похожее на бомбу. Всех зрителей матча эвакуировали со стадиона, а игру отменили.
Позже оказалось, что в пакете находился муляж бомбы, который использовали кинологи для своих тренировок и забыли на стадионе.
В тот же день "Манчестер Юнайтед" фактически потерял шансы на попадание в первую четверку команд АПЛ, которые в следующем сезоне представят Англию в Лиге чемпионов.