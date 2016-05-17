В ФФУ назвали вратарей сборной Украины, которые поедут на Евро-2016

Стали известны все вратари, которые вместе со сборной Украины станут участниками Евро-2016. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины на странице в Twitter.

Во время чемпионата Европы главный тренер национальной команды Михаил Фоменко сможет рассчитывать на голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Пятова, вратаря стамбульского "Бешикташа" Дениса Бойко, а также на представителя луганской "Зари" Никиту Шевченко.

Полный состав сборной Украины, которая начнет подготовку к Евро-2016, будет назван в четверг, 19 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в состав национальной команды войдут пять представителей "Зари". Кроме Никиты Шевченко, это защитник Никита Каменюка, полузащитники Иван Петряк и Александр Караваев, а также нападающий Филипп Будковский.