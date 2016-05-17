Пять игроков "Зари" вызваны в национальную сборную Украины для подготовки к Евро-2016

Сегодня в адрес футбольного клуба «Заря» поступило официальное письмо с вызовом в Национальную сборную Украины пятерых футболистов «Зари», сообщает пресс-служба луганского клуба.

«Согласно плану участия Национальной сборной Украины в финальной части Евро-2016 и подготовки к ней во время учебно-тренировочных сборов и в связи с участием в международных контрольных матчах: Румыния – Украина 29.05.2016 и Албания – Украина 03.06.2016, просим направить футболистов вашего клуба: Никиту Шевченко, Никиту Каменюку, Ивана Петряка, Александра Караваева и Филиппа Будковского в распоряжение национальной сборной», - говорится в письме ФФУ.

В то же время, пресс-служба ФФУ отмечает, что подготовительный сбор к Евро-2016 национальной команды начнется в пятницу, 20 мая. Состав команды будет оглашен накануне, 19 мая, во время пресс-конференции Михаила Фоменко, Андрея Павелко и игроков сборной Украины в Доме футбола в Киеве.