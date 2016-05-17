"Заря" выступит в финале Кубка Украины с "Шахтером" в сильнейшем составе
17:05, 17 мая 2016Футбол
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Горняки не возражают против участия в игре арендованных "Зарей" футболистов.
"Заря" сможет задействовать всех сильнейших игроков / zarya-lugansk.com
Донецкий "Шахтер" не возражает, чтобы в игре финала Кубка Украины в составе «Зари» принимали участие арендованные у «горняков» футболисты, сообщает пресс-служба ФК "Заря".
Таким образом, голкиперу Никите Шевченко, полузащитникам Александру Караваеву, Андрею Тотовицкому, Вячеславу Танковскому, Дмитрию Гречишкину, Ивану Петряку, а так же нападающим Филиппу Будковскому и Денису Безбородько разрешено принимать участие в решающем матче за Кубок Украины.
Как сообщал УНИАН, игра состоится 21-го мая во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.
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