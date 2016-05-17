Тренер "Ливерпуля" Клопп накануне финала Лиги Европы: "Два классных, именитых клуба сразятся за престижный кубок"

В частности, Клопп считает, что финал должен получиться зрелищным, сообщает УЕФА.

"Финал ЛЕ? Когда я только приехал сюда, не мог себе такого представить, работы было непочатый край. Но этот турнир мне по душе. От нашей европейской кампании легко было получать приятные эмоции. У нас было несколько волшебных вечеров на Анфилде, команда выдавала замечательные матчи. Горжусь ребятами, все это далось нам непросто. По-другому и быть не может, в финал легко не попадешь".

"В таком матче шансы всегда 50 на 50. Фаворитов нет, никому ничего не гарантировано. Напряженная во всех смыслах игра. Часы до финала идут медленно, другие подобные факторы. Но чем больше давление, тем я спокойнее".

"Я знаю, что тут не надо действовать силой. Это же игра, а от игры нужно получать удовольствие. Перед игрой надо вместе работать и вместе мечтать, а потом на поле сделать все, чтобы эту общую мечту исполнить. Ничего не гарантировано, но возможно все. Мне этого хватает, чтобы всякий раз с нетерпением ждать игры. Поэтому я рад, что у нас в Базеле будет такая возможность".

"Севилья? Боевитый соперник, против которого трудно играть. Севилья здорово контратакует и обороняется, как и следует ожидать от испанской команды. Ей не занимать опыта. Уверен, что средний возраст ее игроков на два-три года превышает средний возраст наших. Хорошая команда — классные нападающие, опытные защитники. Два классных клуба, два именитых клуба сразятся за престижный кубок. Таким и должен быть футбол".

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"Предстоящий матч? Он будет интенсивным, разумеется. Будет много борьбы, по всему полю. Если собираешься "немножко поиграть в футбольчик", кубков не выиграешь. Надо показать, что ты готов к серьезным достижениям", - отметил Клопп.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Базеле (Швейцария) состоится финал Лиги Европы, котором будут встречаться "Севилья" и "Ливерпуль".