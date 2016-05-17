Сборная Германии назвала состав на Евро-2016

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев назвал состав команды на финальную часть чемпионата Европы по футболу 2016-го года, сообщается на официальной странице команды в Facebook.

В списке значатся фамилии 27 игроков.

Составв команды выглядит следующим образом:

Вратари: Лено ("Байер"), Нойер ("Бавария"), тер Штеген ("Барселона", Испания);

Защитники: Боатенг ("Бавария"), Руди ("Хоффенхайм"), Хуммельс ("Боруссия" Д), Джан ("Ливерпуль", Англия), Хеведес ("Шальке"), Эктор ("Кельн"), Рюдигер ("Рома", Италия), Мустафи ("Валенсия", Испания);

Полузащитники: Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гюндоган ("Боруссия" Д), Ройс ("Боруссия" Д), Гетце ("Бавария"), Озил ("Арсенал", Англия), Беллараби ("Байер"), Кроос ("Реал", Испания), Дракслер ("Вольфсбург"), Хедира ("Ювентус", Италия), Руди ("Хоффенхайм"), Брандт ("Байер"), Вайгль ("Боруссия" Д.), Сане ("Шальке"), Киммих ("Бавария");

Нападающие: Мюллер ("Бавария"), Крузе ("Вольфсбург"), Шюррле ("Вольфсбург"), Гомес ("Бешикташ", Турция), Подольски ("Галатасарай", Турция), .

Как сообщал УНИАН, сборная Германии на Евро-2016 сыграет в одной группе с Украиной, Польшей и Северной Ирландией.

Матч Украина - Германия состоится в рамках 1-го тура группового этапа соревнований 12 июня.