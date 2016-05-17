Коноплянка будет готов к финалу Лиги Европы на 100 процентов

Вингер Севильи и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от финального поединка Лиги Европы против Ливерпуля, сообщает Спорт-Экспресс в Украине.

«Радость от выхода в финал уже позади. Готовимся к матчу с холодной головой: впереди еще пара дней, и, мне кажется, не следует прежде времени зацикливаться на мыслях о значении поединка. Будем разбирать соперника. Этому мы уделяем очень много внимания, каждый день по два часа сидим на теориях и изучаем каждого игрока».

«Унаи Эмери всегда настраивает нас эмоционально. Только закончился последний поединок чемпионата — и началась подготовка к Лиге Европы. Тренер говорит об этом, пытается завести игроков. Он может днями-ночами не спать, готовиться не только к матчам, но и к теоретическим занятиям. Его эмоциональный заряд передается и нам».

«Травма? Еще за несколько дней до игры с Атлетиком я буквально прыгал на одной ноге — не мог нормально ходить. Но врачи, насколько могли, вернули меня в строй. Играл, признаюсь, с ощутимым дискомфортом. Но до финала Лиги Европы еще есть время — и я уверен, что буду готов к нему на 100%».

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Базеле (Швейцария) состоится финал Лиги Европы, котором будут встречаться "Севилья" и "Ливерпуль".