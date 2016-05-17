Скрипник останется главным тренером бременского "Вердера"

Руководство бременского "Вердера" приняло решение оставить украинского специалиста Виктора Скрипника на должности главного тренера футбольной команды. Об этом сообщает weltfussball.de.

Как известно, на прошлой неделе "Вердер", обыграв франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 1:0, избежал вылета во вторую Бундеслигу, который мог стать первым для команды за 35 лет.

После этого спортивный директор клуба Томас Айхин заявил: "Мы знаем, что тяжелый период еще не пройден, но "Вердер" надеется и дальше работать с Виктором Скрипником".

Напомним, Виктор Скрипник возглавил "Вердер" в октябре 2014 года и в своем первом сезоне занял 10-е место в Бундеслиге. Прошедший чемпионат бременская команда завершила на 13-й позиции.

Контракт Скрипника с "Вердером" истекает по окончании сезона 2016/2017.