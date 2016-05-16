Украинский теннисист Молчанов не смог пройти квалификацию Ролан Гаррос

Украинский теннисист Денис Молчанов, занимающий 230-е место в мировой классификации, выбыл из розыгрыша главного грунтового турнира сезона Ролан Гаррос.

В первом раунде квалификации Молчанов досрочно завершил встречу с представителем США Джаредом Дональдсоном. Когда украинец принял такое решение, длился первый сет, в котором он лидировал 5:4.

Кроме Молчанова, в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию попробуют пробиться еще два украинца - Сергей Стаховский и Артем Смирнов.