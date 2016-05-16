Стал известен состав украинской "молодежки" на матч Евро-2017 и Мемориал Лобановского

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Александр Головко вызвал 22 футболистов для участия в отборочном матче Евро-2017 с Македонией и Мемориале Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Наибольшее представительство в команде имеют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые делегировали в сборную по пять игроков. Также в команду вызваны два легионера - Бека Вачиберадзе из "Бетиса" и Марьян Швед из "Севильи".

Вратари: Роман Пидкивка (Карпаты), Назарий Федоривский (Оболонь-Бровар);

Защитники: Павел Лукьянчук, Богдан Михайличенко (оба - Динамо), Александр Сваток (Днепр), Денис Мирошниченко (Карпаты), Тарас Качараба, Николай Матвиенко (оба - Шахтер), Игорь Харатин (Металлист);

Полузащитники: Бека Вачиберадзе (Бетис, Испания), Виктор Цыганков (Динамо), Валерий Лучкевич (Днепр), Олег Данченко, Владислав Кабаев (оба - Черноморец), Марьян Швед (Севилья, Испания);

Нападающие: Дмитрий Хлебас (Ворскла), Роман Яремчук, Артем Беседин (оба - Динамо), Денис Арендарук, Андрей Борячук, Александр Зубков (все - Шахтер), Алексей Гуцуляк (Карпаты).

Подготовку к матчу Евро-2017 молодежная сборная Украины начнет 19 мая. Встреча с Македонией состоится 27 мая на киевском стадионе "Динамо им. Лобановского".

Полуфинал турнира памяти Лобановского, в котором Украина сыграет с Израилем, состоится 31 мая на столичной "Оболонь-Арене".