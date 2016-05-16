В "Шахтере" возмущены решением провести финал Кубка Украины во Львове

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал Федерацию футбола Украины за решение провести финальный матч Кубка Украины во Львове. Об этом сообщает "Террикон", ссылаясь на комментарий Палкина телеканалу "Футбол 1".

"Я не понимаю, для кого работает ФФУ - для болельщиков или для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции, указы, которые им дают сверху? Смотря на то, как исполком принимает такое решение, понимаешь: или там непрофессионалы, или они кем-то управляются.

Как может быть такое, что мы приедем на финал, а там сидит две тысячи болельщиков? Кому этот финал тогда вообще нужен? Это же позор", - заявил Палкин.

Изначально ФФУ рассматривала в качестве места проведения финального матча Кубка Украины харьковский стадион "Металлист", но в результате отдала предпочтение "Арене Львов".

В финале Кубка Украины, который состоится 21 мая, сыграют донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".