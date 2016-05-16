ФФУ оставила в силе решение об исключении "Металлиста" и "Говерлы" из Премьер-лиги

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины отклонил апелляции харьковского "Металлиста" и ужгородской "Говерлы" на невыдачу аттестатов для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На сегодняшнем заседании было принято решение оставить в силе вердикт, вынесенный 22 апреля Комитетом ФФУ по аттестации футбольных клубов.

Это означает, что "Металлист" и "Говерла" в сезоне 2016/17 не смогут выступать в украинской Премьер-лиге.

Как сообщал УНИАН, харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины.

Позже в ФФУ приняли решение не выдавать аттестат на участие в УПЛ ужгородской "Говерле" и луцкой "Волыни".