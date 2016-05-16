ФФУ оставила в силе решение об исключении "Металлиста" и "Говерлы" из Премьер-лиги
16:40, 16 мая 2016Футбол
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Федерация футбола Украины отклонила апелляцию харьковского и ужгородского клубов.
"Металлист" и "Говерла" не сыграют в УПЛ / ФК "Металлист"
Апелляционный комитет Федерации футбола Украины отклонил апелляции харьковского "Металлиста" и ужгородской "Говерлы" на невыдачу аттестатов для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
На сегодняшнем заседании было принято решение оставить в силе вердикт, вынесенный 22 апреля Комитетом ФФУ по аттестации футбольных клубов.
Это означает, что "Металлист" и "Говерла" в сезоне 2016/17 не смогут выступать в украинской Премьер-лиге.
Как сообщал УНИАН, харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины.
Позже в ФФУ приняли решение не выдавать аттестат на участие в УПЛ ужгородской "Говерле" и луцкой "Волыни".
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