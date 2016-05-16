Капитан "Днепра" Ротань отрицает, что применял силу к арбитру после матча с "Зарей"

Полузащитник и капитан "Днепра" Руслан Ротань отрицает, что применял силу к арбитру Анатолию Абдуле после матча Кубка Украины против луганской "Зари". Об этом он сказал в интервью Sport.ua.

Как известно, Абдула написал в рапорте по матчу, что Ротань прыгнул ему на ногу и оценил эпизод, как применение физической силы к официальному лицу матча. Согласно регламенту, такое поведение футболиста предусматривает его дисквалификацию сроком до 12 месяцев.

"Я, на самом деле, в недоумении. Прочитал после игры, что могу быть дисквалифицирован на длительный период и не поверил. Потом нашел в интернете судейский послематчевый протокол, где написано, что я ударил арбитра ногой! Удивлен, потому что такого и близко не было. Я пытался поговорить с арбитром после матча, вокруг была суматоха, накал эмоций... Я задел арбитра, на что он даже не отреагировал. Никакого удара ногой, как написано в протоколе, не было! Я думаю, судья ошибся", - заявил Ротань.

По мнению футболиста, у Анатолия Абдулы могут быть личные обиды на игроков "Днепра".

"Возможно, у него личные обиды. Вы же знаете, что у нас с ним сложные отношения. Он уже два финала у нас отобрал. В матче с "Шахтером" признали, что пенальти был ошибкой, и вот сейчас. Все видят, какая у нас ситуация. Я обратил внимание как в протоколе детально расписан эпизод с моим участием в отличие от других, и несколько это отличается от общей картины событий. Повторю, это только личные мотивы судьи. "Днепр" - это команда, которая, несмотря ни на что борется, а он своими свистками сводит все наши усилия на "нет". Это очень неприятно", - считает капитан днепропетровской команды.

При этом он признал, что должен понести наказание за свое поведение после игры с "Зарей", но если оно будет суровым, собирается его оспаривать.

"Не спорю, что должен понести наказание за свои эмоции. Если будет решение о длительной дисквалификации, буду его оспаривать. Но я думаю, что КДК ФФУ разберется в этом моменте и не свалит на игроков "Днепра" все грехи. Мне кажется, подобного еще не случалось, чтобы наказывали за то, чего не было", - считает Ротань.

Он также извинился за произошедший инцидент и предложил коллегам-футболистам быть более сдержанными в таких моментах.

"Тем не менее, как капитан своей команды, капитан сборной Украины, я приношу извинения за свое поведение и поведение своих коллег по команде по сборной перед болельщикам и официальными лицами матчей. Я прошу коллег: давайте будем сдержанней, толерантней по отношении друг к другу. Эмоции иногда нас захлестывают, но надо уметь с этим справляться", - заявил Ротань.

Напомним, во время игры "Днепра" с "Зарей" недовольство днепропетровцев вызвало решение арбитра Анатолия Абдулы назначить штрафной удар в сторону их ворот на 5-й добавленной минуте игры. Полузащитник "Зари" Андрей Тотовицкий забил гол с этого штрафного и принес своей команде выход в финал Кубка Украины.

После финального свистка игроки "Днепра" начали с удвоенной активностью спорить с Абдулой, а Роман Зозуля ударил судью ногой. Как написал в своем рапорте арбитр, Руслан Ротань также применил к нему физическую силу.

Решение относительно наказания футболистов контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ примет 18 мая.