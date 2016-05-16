Ультрас "Днепра" пригрозили Федерации футбола Украины шинами

Ультрас днепропетровского "Днепра" во время матча их команды с донецким "Олимпиком" развернули на трибуне "Днепр-Арены" баннер со словами "КДК ФФУ, шины еще есть".

Возможно, таким образом фанаты днепропетровского клуба желают напомнить о себе перед тем, как контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины вынесет наказание игрокам "Днепра" Роману Зозуле, Руслану Ротаню и Андерсону Пико.

Лидерам "Днепра" грозит длительная дисквалификация за их поведение после матча Кубка Украины против луганской "Зари". Тогда Роман Зозуля и Руслан Ротань применили силу к арбитру матча Анатолию Абдуле, а Андерсон Пико принял участие в потасовке с полузащитником "Зари" Александром Караваевым.

Все три футболиста "Днепра" были отстранены от футбола до заседания КДК ФФУ, которое должно состояться 18 мая. Согласно регламенту, Зозуля и Ротань могут получить дисквалификацию сроком до одного года.

Как сообщал УНИАН, матч между "Днепром" и "Олимпиком" завершился со счетом 1:1.