Товарищеский матч сборной Украины перед Евро-2016 под угрозой срыва

Сборная Украины до сих пор не нашла соперника на последний товарищеский матч перед Евро-2016, который запланирован на 6 июня. Об этом сообщает dynamo.kiev.ua, ссылаясь на газету "Команда".

Варианты встречи со сборными Молдовы и Азербайджана, которые ранее муссировались в ФФУ, уже отпали. В то же время календари других национальных команды уже заполнены.

Возможно, соперником сборной Украины станет один из клубов низших дивизионов Швейцарии или Италии. При этом, подбор такого соперника также не обходится без проблем, ведь сезон в этих странах завершается еще в мае.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к Евро-2016 сборная Украины 29 мая проведет матч в Турине с национальной сборной Румынии, а 3 июня - в Бергамо с Албанией.

На групповом этапе Евро-2016 Украина сыграет против Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).