Главный тренер "Днепра" Маркевич: "Предложения есть, но переговоров ни с кем не веду"

Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что не ведет переговоров с другими клубами. Об этом он сказал после игры с донецким "Олимпиком" в последнем туре Премьер-лиги, сообщает официальный сайт "Днепра".

"Какие шансы, что останусь в "Днепре"? Честно говоря, еще не думал даже. Меня как увидят на футболе, так сразу пишут, что ухожу. Нет никаких разговоров у меня. Да, предложения есть, но переговоров никаких я не веду. Я должне знать, как будет здесь, какая будет команда.

Наверное, нам сейчас что-то скажут. Мне сейчас тяжело что-то сказать. Повторюсь, прямых переговоров у меня ни с кем нет, хотя предложения есть. Я не спешу", - сказал Маркевич.

По его словам, в прошедшем сезоне он был счастлив работать с футболистами "Днепра" и другими сотрудниками клуба.

"Я работаю уже 32-й год. Здесь я счастлив, что, прежде всего, встретился с такими футболистами. Впервые в своей карьере, честно говоря. Работая в других командах и переживая подобные коллизии, я сидел на скамейке и видел, что делается что-то не то. А здесь, несмотря ни на что, команда выходила и билась. Они — порядочные футболисты и люди. Для меня это большое вдохновение, и я рад, что встретил таких футболистов, работников клуба, базы, стадиона. Все, чего мы достигли (а за два года мы чего-то добились), это благодаря им", - заверил наставник "Днепра".

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Мирон Маркевич может возглавить греческий ПАОК или донецкий "Шахтер". Специалист опровергал эту информацию.